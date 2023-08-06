✅ GTA Online | Shark Cash Card (Xbox Series X|S) Как купить Shark Cash Card? Вы должны играть в GTA Online на консоли Xbox0) Покупка Shark Card полностью безопасна без использования сторонних программ или краденых банковских карт ⚠️1) Выбрать из списка нужную вам сумму2) Сообщить вашу почту и пароль от аккаунта Xbox (Регион аккаунта не имеет значения)3) После покупки, вам будет предоставлен уникальный код, который нужно сообщить в диалоге с продавцом4) Для входа в аккаунты Xbox, может потребоваться код который должен прийти вам на почту/SMS (Проверяйте чат после покупки)5) Доставка товара происходит в течение 24 часов⚠️ 1) В Microsoft существуют ограничения которые могут создать задержку в вашем обслуживании.