Совфед призвал США рассмотреть причастность Киева к покушению на Трампа

Сенатор от Крыма и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков обратился к властям США с призывом рассмотреть версию о возможной причастности украинских спецслужб к покушению на бывшего президента Дональда Трампа.
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