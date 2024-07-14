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Аргументы и Факты

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Совфед призвал США рассмотреть причастность Киева к покушению на Трампа

Совфед призвал США рассмотреть причастность Киева к покушению на Трампа

Сенатор от Крыма и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков обратился к властям США с призывом рассмотреть версию о возможной причастности украинских спецслужб к покушению на бывшего президента Дональда Трампа.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Абсолютно заинтересованные гоблины!
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