В Астраханской области построят ряд водопропускных сооружений в Волго-Ахтубинской пойме

А также расчистят рукав Ахтубы. В 2024 году на территории Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской и Астраханской областях планируется построить 24 водопропускных сооружения, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.
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