Сработают быстро: 7 продуктов, которые помогают снизить давление без таблеток

Высокое давление «не болит», никаких явных симптомов не дает, но медленно лишает вас здоровья. Проблема в том, что жизнь современного человека наполнена факторами риска, которые провоцируют гипертонию: это и зашкаливающий уровень стресса, и сидячий образ жизни, и рацион с большим количеством соли, сахара и жиров.