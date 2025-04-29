Ущерб из-за масштабного блэкаута для стран Запада оценили

Потери для стран Запада из-за масштабного блэкаута могут достигать 1,2 миллиарда евро. Так ущерб от массовых отключений электричества в Европе оценил кандидат экономических наук Андрей Бархота, пишут «Известия».
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