Смехотерапия

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Свежие комментарии

  • дмитрий чагин
    Лежачий полицейский на тротуаре от неадекватных самокатчиков👍☝Подборка шуток
  • Галина 123
    Никто не знает от куда коты вывелись, в каком месте Земли? После этого рассказа, какая-то навязчивая мысль, что  все ...Подарок Домовому
  • Сергей Павлов
    Давно так не смеялся !Как мы с Вовкой б...

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