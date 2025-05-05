Новый премьер-министр Канады встретится с Трампом — Global News

В ближайшее время для встречи с президентом США Дональдом Трампом по вопросу пошлин Вашингтон посетит премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает 5 мая телеканал Global News, ссылаясь на анонимные источники в офисе канадского политика.
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