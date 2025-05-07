Порошина гордится дочерью от Куценко: «Как педагог Полина себя уже проявила»

Актриса поделилась подробностями жизни своей взрослой наследницы. Мария Порошина Филипп ГончаровМария Порошина рассказала о том, чем занимается ее дочь Полина, которую она родила в 1996 году от Гоши Куценко.
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