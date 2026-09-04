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Россияне жалуются на сбои в работе сервисов Сбербанка

Россияне жалуются на сбои в работе сервисов Сбербанка

Пользователи не могут зайти в приложение и на официальный сайт банка Пользователи из разных регионов России столкнулись с проблемами в работе сервисов Сбербанка, показали данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

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