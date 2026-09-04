Россияне жалуются на сбои в работе сервисов Сбербанка

Пользователи не могут зайти в приложение и на официальный сайт банка Пользователи из разных регионов России столкнулись с проблемами в работе сервисов Сбербанка, показали данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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