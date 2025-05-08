В пакистанских аэропортах Карачи, Лахор и Сиалкот приостановили полёты

Пакистан временно приостановил авиарейсы в трех крупных аэропортах. Управление аэропортов страны сообщило о временном приостановлении полетов в аэропортах Карачи, Лахора и Сиалкота, передает телеканал Geo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии