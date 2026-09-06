Из-за атаки вражеских беспилотников на Ростов-на-Дону пострадал ребёнок

Украинские военные сегодня ночью нанесли массированный удар БПЛА по Ростовской области. Отражая атаку, силы ПВО России уничтожили примерно 30 беспилотников противника.
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