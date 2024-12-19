От Собянина - Тимохину: гектары Мосгортранса ушли за бесценок?

В материалах оценки актива фигурировала номинальная стоимость в 605 млн рублей, то есть в пути он вдруг подешевел в 10 раз?Похоже, торги стали лишь формальностью, а актив давно уже «подсобянили» близкому к мэрии Тимохину.
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