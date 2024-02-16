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Аксенов сообщил об отставке главы Евпатории

Аксенов сообщил об отставке главы Евпатории

Глава администрации Евпатории Елена Демидова уходит в отставку. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов: «Елена Махайловна написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам».

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