Аксенов сообщил об отставке главы Евпатории

Глава администрации Евпатории Елена Демидова уходит в отставку. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов: «Елена Махайловна написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам».
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