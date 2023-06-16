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Психотерапевт назвал количество секса для счастливой семейной жизни

Психотерапевт назвал количество секса для счастливой семейной жизни

Секс является одним из основных аспектов здоровых и счастливых отношений пары. Эксперты считают, что регулярная и качественная сексуальная жизнь полезна не только для удовлетворения естественных потребностей, но и для общего благополучия отношений.

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