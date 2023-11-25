Врач-гастроэнтеролог Ситникова назвала ускоряющие старение и вызывающие рак продукты

Неконтролируемое употребление некоторых продуктов может нанести серьезный урон организму.Неконтролируемое употребление некоторых продуктов может ускорить процесс старения организма, а также стать причиной развития раковых заболеваний.
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