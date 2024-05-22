Олимпиада-2024 еще не началась, но эксперты, причем и французские в том числе, бьют тревогу: спортивный праздник не только станет позором для Парижа, но также чреват проблемами с безопасностью, сообщает «Восточный экспресс».
«Увидеть Париж и умереть?»: Игры-2024 станут «русской рулеткой» без русских
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Как там волшебное слово советского лыжника Венедиктова "Тадаихуйсими". Микрон ваще больной клошар.
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21 час.
ВераВерная
Вот и пусть опозорятся! Не могут обеспечить проведение ОИ, не могут справиться с подготовкой инфраструктуры города к наплыву гостей, не в состоянии сделать пребывание людей в городе безопасным - так откажитесь от такого спортивного мероприятия, признайте, что обгадились! Но нет, будут дурить всех до последнего. Чем это кончится - даже представить страшно.
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19 час.
т
татьяна
Позор Франции, позор Европе. Очень скоро миф о благополучии и величии Европы рухнет и останется от Европы только помойка
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16 час.
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