«Увидеть Париж и умереть?»: Игры-2024 станут «русской рулеткой» без русских

ВераВерная

Вот и пусть опозорятся! Не могут обеспечить проведение ОИ, не могут справиться с подготовкой инфраструктуры города к наплыву гостей, не в состоянии сделать пребывание людей в городе безопасным - так откажитесь от такого спортивного мероприятия, признайте, что обгадились! Но нет, будут дурить всех до последнего. Чем это кончится - даже представить страшно.