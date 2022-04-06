Работники рыбного хозяйства получат новые награды

7 апреля — День образования государственных органов рыбоохраны России. 88 лет назад в этот день вышел приказ Народного комиссариата снабжения СССР об образовании Главрыбвод для охраны рыбных запасов и контроля за их рациональным использованием.
7 апреля — День образования государственных органов рыбоохраны России. 88 лет назад в этот день вышел приказ Народного комиссариата снабжения СССР об образовании Главрыбвод для охраны рыбных запасов и контроля за их рациональным использованием.
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