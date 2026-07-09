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Царьград

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Что произошло с Трампом на саммите НАТО? Две оговорки, которые обсуждает весь мир

Что произошло с Трампом на саммите НАТО? Две оговорки, которые обсуждает весь мир

Трамп назвал Японию "исламской республикой" и перепутал Зеленского с Путиным на саммите НАТО.Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре допустил сразу несколько заметных оговорок.

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