Ей предъявили обвинение в коррупционном преступлении.В подмосковной Истре за взятки задержана экс-сотрудница миграционной службы, которой предъявлено обвинение в коррупционном преступлении, сообщается на сайте Следкома России по Московской области.
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