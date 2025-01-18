УКРАИНА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В АФРИКЕ: ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ ﻿

Валерий КОЛЕСНИК Как только в Сирии власть перешла в руки лидера группировки Тахрир аш-Шам Ахмеда Аль -Шараа, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига помчался в Дамаск к нему на переговоры.
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