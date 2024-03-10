Сыгравший советского Шерлока Ливанов раскритиковал Хаматову и Смольянинова*

Актёр Василий Ливанов рассказал о своём мнении по поводу многих известных людей, которые убежали из России и негативно отреагировали на СВОИзвестный актёр Василий Ливанов, прославившийся благодаря советской экранизации рассказов о Шерлоке Холмсе, высказался о некоторых известных личностях, которые оказались в опале после своих оскорбительных высказываний и действий в адрес России и её жителей.
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