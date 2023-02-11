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«Лос-Анджелес» продлил вратаря Копли на год и 1,5 млн долларов. У него 15 побед в 20 играх при 89,7% сэйвов

«Лос-Анджелес» продлил вратаря Феникса Копли на год и 1,5 млн долларов. По текущему контракту зарплата 31-летнего американца составляет 825 тысяч долларов.

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