Почему КПРФ не коммунистическая партия

В первой части нашего цикла «Левые движения в России» мы совершили экскурс в историю и постарались показать процесс перерождения и деградации коммунистической элиты в СССР.
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