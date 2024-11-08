Бывшая сотрудница поделилась опытом работы на складе маркетплейса: «Моей сестре посоветовали это место: якобы там хороший уровень зарплаты.
Wildberries своё возьмёт
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Потому эта косоглазая обезьяна и сделала состояние. Нужно проверить эту когтору фсб и налоговой полиции.
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3 час.
ВН
Валерий Николаевич
Ну это как в армии, Нач.генштаба вряд ли знает, что творит командир роты
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3 час.
GS
Grigorij Smoljakov
Вообще не покупать у этой фирмы.фирма полный отстой.
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45 мин.
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