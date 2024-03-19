Global Look Press/Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Политика стран Запада стала причиной того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в приграничном регионе заявляет об угрозе скорой войны с Азербайджаном, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.