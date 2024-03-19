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Захарова сочла слова Пашиняна о скорой войне итогом политики Запада

Захарова сочла слова Пашиняна о скорой войне итогом политики Запада

Global Look Press/Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Политика стран Запада стала причиной того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в приграничном регионе заявляет об угрозе скорой войны с Азербайджаном, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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