Пожар в поселке Калинина унес жизнь женщины

В рабочем поселке имени Калинина Ветлужского округа 26 июля произошел трагический пожар. По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, возгорание произошло в частном жилом доме с надворными постройками, расположенном на улице 1 Мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии