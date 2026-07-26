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Царьград

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Пожар в поселке Калинина унес жизнь женщины

Пожар в поселке Калинина унес жизнь женщины

В рабочем поселке имени Калинина Ветлужского округа 26 июля произошел трагический пожар. По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, возгорание произошло в частном жилом доме с надворными постройками, расположенном на улице 1 Мая.

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