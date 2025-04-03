Посол РФ рассказал о перспективах отношений с Сингапуром

России и Сингапуру удалось сохранить каналы для совместной конструктивной работы по ряду взаимовыгодных направлений как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, заявил «Известиям» посол РФ в Сингапуре Николай Кудашев.
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