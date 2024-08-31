Эксперт сравнил Windows 11 23H2 и Windows 11 24H2 на ПК с процессором Ryzen 7900X3D в ААА-играх На...

Эксперт сравнил Windows 11 23H2 и Windows 11 24H2 на ПК с процессором Ryzen 7900X3D в ААА-играхНасколько увеличилась производительность игрового ЦП Ryzen 7900X3D после обновления Windows? Отвечает эксперт под ником Bang4BuckPC Gamer.