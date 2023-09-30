Первую партию отечественного устройства планируют выпустить в следующем году

﻿﻿Первую партию отечественного агрегата планируется выпустить в следующем году Умные часы-тонометр, измеряющие пульс, артериальное давление и ЭКГ, а также анализирующие эти данные с помощью искусственного интеллекта, создали команда разработчиков из Казани.