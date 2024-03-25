Утренний дайджест

Лена Мисько

Интересы всех четверых обвиняемых в теракте в «Крокус сити холле» представляли адвокаты, предоставленные государством. Ни один защитник не вызвался добровольно защищать фигурантов дела. Об этом ТАСС сообщили в суде. Что известно об обвиняемых в теракте: ▶️32-летний Далерджон Мирзоев. У него четверо детей. Был временно зарегистрирован в Новосибирске. До последнего времени работал в такси. ▶️30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали. У него есть жена и ребёнок. Он утверждает, что не помнит, где был зарегистрирован в России. Безработный. ▶️25-летний Фаридуни Шамсидин работал разнорабочим на фабрике в Подольске, зарегистрирован в Красногорске. У него жена и 8-месячный ребенок. ▶️19-летний Мухаммадсобир Файзов. Не женат и без детей. Известно, что ранее работал барбершопером в Иваново, но потом уехал в другой город. Всего по делу о теракте в «Крокусе» задержаны 11 человек. Четверо непосредственных исполнителей отправлены под арест по решению Басманного суда. Заседание прошло в закрытом режиме. 🆗 Подпишись на Москва 24 (https://t.me/+6dSrfh9HG8lmMDli)