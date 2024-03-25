1. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Виннипегом». Он достиг отметки в 848 голов в НХЛ, до рекорда Гретцки – 46 шайб.
Утренний дайджест
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Лена Мисько
Судейский департамент РФС подготовил сразу два видео по итогам 20-го тура Мир РПЛ и плей-офф FONBET Кубка России Решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС: youtu.be/beyjBJl_-rM Судейский разбор спорных эпизодов: youtu.be/mMlOMYJ-ki8 Текстовая версия: rfs.ru/news/220129
Решения ЭСК по итогам 20-го тура Мир РПЛ и 1/4 FONBET Кубка России
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7 час.
Лена Мисько
Интересы всех четверых обвиняемых в теракте в «Крокус сити холле» представляли адвокаты, предоставленные государством. Ни один защитник не вызвался добровольно защищать фигурантов дела. Об этом ТАСС сообщили в суде. Что известно об обвиняемых в теракте: ▶️32-летний Далерджон Мирзоев. У него четверо детей. Был временно зарегистрирован в Новосибирске. До последнего времени работал в такси. ▶️30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали. У него есть жена и ребёнок. Он утверждает, что не помнит, где был зарегистрирован в России. Безработный. ▶️25-летний Фаридуни Шамсидин работал разнорабочим на фабрике в Подольске, зарегистрирован в Красногорске. У него жена и 8-месячный ребенок. ▶️19-летний Мухаммадсобир Файзов. Не женат и без детей. Известно, что ранее работал барбершопером в Иваново, но потом уехал в другой город. Всего по делу о теракте в «Крокусе» задержаны 11 человек. Четверо непосредственных исполнителей отправлены под арест по решению Басманного суда. Заседание прошло в закрытом режиме. 🆗 Подпишись на Москва 24 (https://t.me/+6dSrfh9HG8lmMDli)
Москва 24
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7 час.
Лена Мисько
Определились все участники Кубка Америки 2024! Группа 💚: Аргентина, Перу, Чили, Канада Группа 💚: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка Группа 💚: США, Уругвай, Панама, Боливия Группа 💚: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика Турнир пройдет в США с 20 июня по 14 июля.
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6 час.
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