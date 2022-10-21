Газета.ру

7 809 подписчиков

Врач Тяжельников: рекомендация пропотеть при простуде увеличивает нагрузку на сердце и сосуды

Врач Тяжельников: рекомендация пропотеть при простуде увеличивает нагрузку на сердце и сосуды

При высокой температуре во время простуды не стоит дополнительно нагревать тело, рассказал АГН "Москва" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх