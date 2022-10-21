Врач Тяжельников: рекомендация пропотеть при простуде увеличивает нагрузку на сердце и сосуды

При высокой температуре во время простуды не стоит дополнительно нагревать тело, рассказал АГН "Москва" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
При высокой температуре во время простуды не стоит дополнительно нагревать тело, рассказал АГН "Москва" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
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