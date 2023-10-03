В Польше высказались об отмене соцпомощи украинцам в будущем году

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер выразил надежду на отказ от продления социальной помощи гражданам Украины в будущем году, которая включает в себя право на работу, социальные выплаты, помощь в оплате жилья, бесплатное медицинское обслуживание и страхование авто.
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