В Польше высказались об отмене соцпомощи украинцам в будущем году

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер выразил надежду на отказ от продления социальной помощи гражданам Украины в будущем году, которая включает в себя право на работу, социальные выплаты, помощь в оплате жилья, бесплатное медицинское обслуживание и страхование авто.