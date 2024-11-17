Раскрыт секрет, с помощью которого Дженнифер Лопес смогла забыть Бена Аффлека: «Поклялась попробовать что-то новое»

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продолжают каждый по-своему переживать развод. Пока актер все чаще появляется на публике в непривычно приподнятом настроении и даже даже дает позитивные комментарии о без пяти минут экс-супруге, самой Джей Ло, кажется, этот этап жизни дается чуть сложнее.