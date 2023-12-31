Чешские педерасты - попутались (совсем)

ИМ Ильдус Мамлеев А может быть им устроить Новогодний фейерверк, запустить на завод где эти боеприпасы изготовляют, на склад готовой продукции, один наш "Калибр" создадим людям праздничное настроение, пусть на своей шкуре почувствуют что это такое.

Daddy Bo Да... В 1968 году поведению в Чехословакии надо было учиться, очевидно, у введших войска одновременно с нами Восточных немцев. Они с чехами более тесно общались в военных условиях. А мы всё Швейка поминали...