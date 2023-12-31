Чешские педерасты - попутались (совсем) Ракеты и снаряды Чешского производства - били по Белгороду сегодня.
Чешские педерасты - попутались (совсем)
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А может быть им устроить Новогодний фейерверк, запустить на завод где эти боеприпасы изготовляют, на склад готовой продукции, один наш "Калибр" создадим людям праздничное настроение, пусть на своей шкуре почувствуют что это такое.
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3 час.
Daddy Bo
Да... В 1968 году поведению в Чехословакии надо было учиться, очевидно, у введших войска одновременно с нами Восточных немцев. Они с чехами более тесно общались в военных условиях. А мы всё Швейка поминали...
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2 час.
Александр Хироников
"Чехословакия образовалась в результате подписания Версальского договора в 1920 году. Немцы составляли около 28% страны, в 1938 году из 14,5 млн. человек немцы составляли около 3,5 миллионов." "Гордые" родились как и Украина - из лоскутов. Поэтому шавки без гавканья отдали Судетскую область (Мюнхен). Мелкие шавки всегда вонючее всех (взять ту же Хренбалтику).
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1 час.
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