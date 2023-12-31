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Чешские педерасты - попутались (совсем)

Чешские педерасты - попутались (совсем)

Чешские педерасты - попутались (совсем) Ракеты и снаряды Чешского производства - били по Белгороду сегодня.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А может быть им устроить Новогодний фейерверк, запустить на завод где эти боеприпасы изготовляют, на склад готовой продукции, один наш &quot;Калибр&quot; создадим людям праздничное настроение, пусть на своей шкуре почувствуют что это такое.
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3 час.
Daddy Bo
Да... В 1968 году поведению в Чехословакии надо было учиться, очевидно, у введших войска одновременно с нами Восточных немцев. Они с чехами более тесно общались в военных условиях. А мы всё Швейка поминали...
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2 час.
Александр Хироников
&quot;Чехословакия образовалась в результате подписания Версальского договора в 1920 году. Немцы составляли около 28% страны, в 1938 году из 14,5 млн. человек немцы составляли около 3,5 миллионов.&quot; &quot;Гордые&quot; родились как и Украина - из лоскутов. Поэтому шавки без гавканья отдали Судетскую область (Мюнхен). Мелкие шавки всегда вонючее всех (взять ту же Хренбалтику).
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1 час.

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