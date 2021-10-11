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Die Zeit: цены на газ привели к конфликту бедных и богатых в ФРГ

Die Zeit: цены на газ привели к конфликту бедных и богатых в ФРГ

Издание Die Zeit сообщает, что Ассоциация городов ФРГ потребовала субсидий на отопление из-за роста цен на энергоносители.

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