Врач назвала продукты, которые нужно добавить в рацион в апреле

Врач-диетолог Галина Волкова назвала продукты, которые нужно добавить в апрельский рацион. В частности, чтобы пополнить запас клетчатки и витаминов группы А, В и С рекомендуется добавить в рацион шпинат, рукколу и белокочанную капусту, пишет "РИА Новости".