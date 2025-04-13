Врач назвала продукты, которые нужно добавить в рацион в апреле

Врач-диетолог Галина Волкова назвала продукты, которые нужно добавить в апрельский рацион. В частности, чтобы пополнить запас клетчатки и витаминов группы А, В и С рекомендуется добавить в рацион шпинат, рукколу и белокочанную капусту, пишет "РИА Новости".
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