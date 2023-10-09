ХАМАС казнил двух израильских заложников

ХАМАС сообщает что, как и обещал, казнил двух израильских заложников за удары по Сектору Газа. Видео казни заложников распространяет сам ХАМАС через палестинские СМИ и каналы Ранее ХАМАС заявил, что при продолжении ударов Израиля по мирным кварталам Сектора Газа будет казнить по одному заложнику и публиковать об этом видео.
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