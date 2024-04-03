У обворованного бабушкой-соседкой дедушки не выдержало сердце

А 70-летняя женщина гуляла на чужие деньги все новогодние праздники, прокутив около 300 000 рублей. На днях керченский суд вынес в отношении злоумышленницы обвинительный приговор, назначив ей год тюремного заключения.
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