Первый снег в новом году.

Дети всегда с нетерпением ждут снег,а этой зимой его совсем мало. С появлением снега обычная прогулка с воспитанниками превращается в интересное занятие, ведь снег дает возможность активно двигаться и творчески развиваться ребенку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии