Политика как она есть

40 502 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ольга решетникова
    да, ой, пропустила букву, ой, буду исправляться. Еще раз объясню: не все готовы (в отличие от Вас) публиковать личные...Крысы бегут с кор...
  • ольга решетникова
    Да на здоровье. Можете даже паспорт опубликовать, с адресом. И всю свою семью , с подробностями. Это Ваше личное жела...Крысы бегут с кор...
  • Сергей Дмитриев
    ...Зато у нас всё, как у них: биржа, индексы, прогнозы и другие такие штуки. И никакого тЕ Госплана.День Победы и ден...

Трамп: Власти США не умеют общаться с Путиным

Трамп: Власти США не умеют общаться с Путиным

Плохое физическое состояние президента США Джо Байдена становится все труднее скрывать. Это заставляет его конкурентов мечтать о скорых перевыборах первого лица Америки и публично вскрывать все его слабости, причем не только физиологические.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх