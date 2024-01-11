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Два умножить на вечность: выставка Анатолия Зверева и Евгения Михнова-Войтенко в Музее AZ

Два умножить на вечность: выставка Анатолия Зверева и Евгения Михнова-Войтенко в Музее AZ

Произведения забытого ленинградского нонконформиста показывают в сопоставлении с работами Зверева. Евгений Михнов-Войтенко мог бы стать актером: высокий, с выразительными чертами лица, эдакий современный викинг.

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