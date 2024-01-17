Агрессивные девственники: почему мужчины все чаще остаются одинокими и винят в этом женщин?

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Sex Research, раскрыло сложный мир вынужденного безбрачия и дало важное представление о проблемах, с которыми сталкивается растущее сообщество мужчин, называемых «инцелы».
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