Бывший главный архитектор Кубани рассказал, как избавить Краснодар от огромных пробок

Бывший главный архитектор Кубани рассказал, как избавить Краснодар от огромных пробокБывший главный архитектор Кубани и член -корреспондент РАН Юрий Рысин назвал способ, при помощи которого Краснодар отчасти можно было бы избавить от огромных пробок.