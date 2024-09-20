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Бывший главный архитектор Кубани рассказал, как избавить Краснодар от огромных пробок

Бывший главный архитектор Кубани рассказал, как избавить Краснодар от огромных пробок

Бывший главный архитектор Кубани рассказал, как избавить Краснодар от огромных пробокБывший главный архитектор Кубани и член -корреспондент РАН Юрий Рысин назвал способ, при помощи которого Краснодар отчасти можно было бы избавить от огромных пробок.

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