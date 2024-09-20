Бывший главный архитектор Кубани рассказал, как избавить Краснодар от огромных пробок

Бывший главный архитектор Кубани рассказал, как избавить Краснодар от огромных пробокБывший главный архитектор Кубани и член -корреспондент РАН Юрий Рысин назвал способ, при помощи которого Краснодар отчасти можно было бы избавить от огромных пробок.
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