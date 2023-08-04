Названы лучшие районы Тульской области по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 года

В Тульской области выделены лучшие районы по подготовке к отопительному сезону. Об этом на совещании под председательством первого заместителя губернатора Вячеслава Федорищева заявил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Олег Дючков.
В Тульской области выделены лучшие районы по подготовке к отопительному сезону. Об этом на совещании под председательством первого заместителя губернатора Вячеслава Федорищева заявил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Олег Дючков.
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