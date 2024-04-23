Ни себе, ни людям В Туапсинском районе есть провайдер Тайгет, который решил, что можно занять проводами опоры Россетей просто так.
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Ни себе, ни людям В Туапсинском районе есть провайдер Тайгет, который решил, что можно занять проводами опоры Россетей просто так.