Весна в деталях: как провести майские в Москве и неподалеку от нее

Длинные выходные — повод сбавить темп, выбрать новые маршруты и позволить себе чуть больше отдыха. От тихих банных ритуалов за городом до ужина под закаты над Москвой — «Сноб» собрал идеи, которые сделают майские насыщенными и осмысленными.