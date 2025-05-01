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Весна в деталях: как провести майские в Москве и неподалеку от нее

Весна в деталях: как провести майские в Москве и неподалеку от нее

Длинные выходные — повод сбавить темп, выбрать новые маршруты и позволить себе чуть больше отдыха. От тихих банных ритуалов за городом до ужина под закаты над Москвой — «Сноб» собрал идеи, которые сделают майские насыщенными и осмысленными.

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