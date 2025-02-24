В вузах Красноярска готовят не только специалистов, но и патриотов

Председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко посетил два ведущих университета. Депутатский «десант» Многие преподаватели выполняли интернациональный долг во Вьетнаме, Сирии, Афганистане, участвовали в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в СВО.