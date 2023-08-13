Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Прогноз на бой Тактаров — Монсон 18 августа, ставки и коэффициенты на бой, кто победит

Прогноз на бой Тактаров — Монсон 18 августа, ставки и коэффициенты на бой, кто победит

В рамках турнира “Бойцовского клуба РЕН ТВ” 18 августа в Москве, пройдет не профессиональный бой между ветеранами смешанного боя по правилам бокса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх