Президент Азербайджана высказался о мирном договоре с Арменией

Официальный Баку не может заключить мирный договор с Ереваном, пока в конституции Армении есть ссылка на документ, в котором говорится об объединении Карабаха с Арменией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии