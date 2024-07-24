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Царьград

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Илон Маск: "Камала Харрис - корпоративная марионетка"

Илон Маск: "Камала Харрис - корпоративная марионетка"

Харрис считают наиболее вероятным кандидатом на пост президента США от Демократической партии"Корпоративной марионеткой" назвал вице-президента США Камалу Харрис миллиардер Илон Маск, сообщают РИА Новости.

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